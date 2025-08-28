ピジョンは、水道水や生理食塩水を約5マイクロメートルの微細なミストにし、吸入することでのどや鼻を優しく潤す、2才から使える家庭用超音波吸入器（薬剤や薬液の吸入を目的とした機器ではない。水道水もしくは生理食塩水を使用）「ポータブル吸入器 Misty（ミスティ）」を、9月1日から、ピジョン公式オンラインショップ本店と、各オンラインショップ公式店（公式楽天市場店、公式Yahoo！ショッピング店、ピジョン公式Qoo10店、公式auPAYマーケット店）、Amazonで販売する。

のどや鼻といった気道の内壁にある「線毛」は、通常、粘液によって潤いが保たれている。この粘液が空気の乾燥によって減少すると、ウイルスの侵入を防いだり、体外へ排出したりする機能が低下してしまう。特に大人と比べて免疫機能が未熟な赤ちゃんにとっては、のどや鼻に十分な潤いを与え、線毛の働きを良好に保つことが大切となる。

のどや鼻を保湿して線毛の潤いを保つことは、風邪やインフルエンザ、黄砂、花粉といった外的要因への抵抗力を高めるうえでも重要であり、日常的に取り入れたい新しいケア習慣となっている。



「ポータブル吸入器 Misty（ミスティ）」

今回発売する「ポータブル吸入器 Misty（ミスティ）」は、水道水や生理食塩水を、約5マイクロメートルの微細なミストとして噴霧する家庭用超音波吸入器。ミストがのどの奥や鼻にしっかり届き、乾燥による不快感を和らげる。風邪の引き始めなど、のどに違和感がある時や、鼻づまりによる呼吸のしづらさを感じる際のケアとしてはもちろん、秋冬の乾燥が気になる季節には、日常的な加湿ケアとしても使用できる。

同社は今後も、赤ちゃんの健康と安全を守る、家族のトータルパートナーとなるべく、ママ・パパの気持ちに健康面から寄り添うヘルスケア商品の開発や情報発信に取り組んでいく考え。

［小売価格］7700円（税込）

［発売日］9月1日（月）

ピジョン＝http://www.pigeon.co.jp