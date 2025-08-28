ホテルニューグランドは、ホテル直営ショップ「S.Weil by HOTEL NEW GRAND 横浜高島屋店」で、9月1日から、新商品「ワイルのおやつ」を販売する。

神奈川県産のブランド卵「鳳凰卵 山吹」を使用し人気の「S.Weilのババロア」をプリンにアレンジ、ババロアのなめらかな食感とホテルニューグランド伝統のカスタードプリンの上品な味わい、それぞれのいいとこどりをして誕生した一品とのこと。同商品は、パティシエのちょっとした遊び心で創作したスイーツを試食したスタッフがその美味しさに感動したことから販売することとなった。





ふわふわとなめらかな口当たりのババロアに濃厚なコクと優しい甘さの鳳凰卵山吹の味わいが口いっぱいに広がり、卵の優しい風味とふわふわしっとり食感が魅力の“新食感スイーツ”となっている。グラスの最後にほろ苦く香ばしいカラメルソースを入れることで、食べ進めたときに変化する贅沢な味わいも楽しめる。子どもから大人まで、誰もが笑顔になるおやつ時間のおともに、ぜひ食べてほしい考え。

［販売概要］

販売開始：9月1日（月）

価格：1個 イートイン 715円／テイクアウト 702円

販売店舗：S.Weil by HOTEL NEW GRAND 横浜高島屋店

所在地：横浜高島屋 地下1階 Foodies'Port2

営業時間：10:00〜21:00（カフェL.O.20:00）

カフェ席数：テーブル4卓8席・カウンター6席

問合せ：S.Weil by HOTEL NEW GRAND 横浜高島屋店／045−534−3970（店舗直通）

ホテルニューグランド＝https://www.hotel-newgrand.co.jp