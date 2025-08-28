セブン-イレブン・ジャパン（東京都千代田区）が、「お月見」シリーズの商品を、9月2日から発売します。

思わず写真に収めたくなるかわいいビジュアル

同シリーズでは、10月6日の中秋の名月に向けて、スイーツや弁当、おにぎり、うどんなど、月をモチーフにした季節限定メニューが登場。第3弾まで約4週間にわたって発売されます。第1弾では、「おつきみるくぷりん」「お月見クレープ」「お月見チーズつくね弁当」の3品がラインアップされています。

「おつきみるくぷりん」は、雲に見立てたミルクホイップの真ん中に、満月のような丸いカスタードホイップをのぞかせた商品です。カスタードホイップは、同社の商品「ダブルシュー」でも使用されているカスタードに、なめらかなホイップを混ぜ込んだクリームです。また、クリームの下には、ほろ苦いカラメルソースが入っています。価格は259.20円（以下税込み）。

「お月見クレープ」は、真っ黒なココアクレープを夜空に見立て、白いミルクホイップで雲を、黄色いプリンクリームで月を表現した一品。中には甘じょっぱい味わいのみたらしソースが入っており、優しい甘さのミルクホイップと、バニラが香るプリンクリームが相性のよい和洋折衷スイーツに仕立てられたスイーツです。価格は270円。

「お月見チーズつくね弁当」は、かつおだしを使用して炊き上げたご飯の上に、小松菜の煮物、「きのこ玉ねぎバターしょうゆ炒め」「きんぴらにんじん」「さつま芋の甘煮」が盛り付けられています。また、山芋を混ぜ込み、やわらかな食感に仕上げた鶏つくねに、チェダーチーズと、モッツアレラチーズ入りソースが添えられています。つくねには、れんこんが加えられており、シャキシャキとした食感がアクセントになっています。価格は429.84円。

同社は「黄色いカスタードやチーズ、半熟卵など、さまざまな食材で満月を表現し、思わず写真に収めたくなるかわいいビジュアルが特長です」とコメントしています。

「お月見チーズつくね弁当」は全国で、「おつきみるくぷりん」は沖縄県除く全国で発売。また、「お月見クレープ」は、9月2日から沖縄県除く全国で（沖縄県は9月11日から）順次発売されます。