IZ*ONE出身キム・ミンジュ、久々日本イベント登場も”ハプニング” ミニ丈クラシカルワンピでスラリ美脚披露【君の声を聴かせて】
【モデルプレス＝2025/08/28】IZ*ONE（アイズワン）出身のキム・ミンジュ（KIM MINJU）が28日、都内で行われた映画「君の声を聴かせて」ジャパンプレミアに出席。登場時にハプニングが起きる場面があった。
【写真】IZ*ONE出身キム・ミンジュ、ハプニング時の様子
同作でヒロイン・ヨルムの妹で、聴覚障がい者の水泳グループに所属し、オリンピックを目指すガウルを演じたミンジュ。この日の会見では、黒と白のクラシカルなミニ丈ワンピースを着こなし、美しい脚を披露。しかし、登場時には靴の紐がほどけてしまうハプニングが発生する場面もあり、冒頭の挨拶では「かっこよく素敵に登場したかったんですけど、靴の紐をほどけてしまって…（笑）」と可愛らしい笑顔を見せていた。
また、作品を引っ提げての来日については「私はIZ*ONEとして活動のためによく日本に来ていたんですけど久しぶりに来日できて嬉しい」と喜んでいた。
2009年に制作され、その年の国内興行収入第1位を記録した台湾映画「聴説」。14年の時を経て韓国でリメイクされた同作は昨年、釜山国際映画祭の「Korean Cinema Today」部門招待作品としてスペシャルプレミアされ、一般公開を迎えた後も、観客動員数初登場第1位、公開月の興行成績第1位を獲得するなど観客の熱い支持を集めた話題作。やりたいことが見つからず、就職する気になれないヨンジュン（ホン・ギョン）が、手話を使って話すヨルム（ノ・ユンソ）に一目惚れする様を清々しく描いたラブストーリーとなっている。（modelpress編集部）
◆キム・ミンジュ、日本イベント登場
◆ホン・ギョン主演映画「君の声を聴かせて」
