ハイアール ジャパン セールスは、ゴミ収集ドック付きコードレス式スティッククリーナー（JC−HG1A）、充電スタンド付きコードレス式スティッククリーナー（JC−H1A）を9月9日から全国の家電量販店、ホームセンター、GMS、WEB通販などで順次発売する。

同社は消費者の声をもとに、ひとり暮らし世帯や少人数、共働きのご家庭などに向けて、それぞれのニーズに合わせた様々な商品を展開してきた。

今回発売するコードレス式スティッククリーナー（JC−HG1A・JC−H1A）は、「吸引力」「長時間運転」「掃除のしやすさ」「省スペース収納」を一台で叶える、タフで頼れるスティック型掃除機。「週末にまとめて家中を掃除したい」「気になった時にさっと掃除をしたい」「普段はゴミが少ないが、ペットの毛が抜ける季節はすぐにゴミがたまって大変」など、消費者から寄せられた様々なニーズに応えるため、日本市場に向けて開発を行った製品で、ゴミ収集ドックや充電スタンドを装備し、吸引力や使いやすさ、収納性にこだわったスティッククリーナーとなっている。



「パワフルモーター」イメージ

吸引力を支えるパワフルモーターと、3種の素材でゴミをしっかりキャッチする「ホールドパワーブラシ」を搭載。細かなゴミやホコリはもちろん、ラグやカーペットの奥に潜むゴミまでしっかりかき出すことで、99％以上のダストピックアップ率（JIS C9802に定められている「じんあい除去能力」の測定方法に準拠した同社実験。硬い床からのじんあい除去能力を測定）を実現した。また、吸い込んだゴミを中央の吸引口に誘導することで、髪の毛やペットの毛を絡みにくくする設計を採用している。



「ホールドパワーブラシ」イメージ

クラスNo.1（ゴミ収集機能付き掃除機市場におけるJC−HG1Aにおいて（7月、同社調べ））の大容量、0.35Lのダストケースを搭載することで、こまめにゴミを捨てる手間を軽減し、吸引力を維持しながら、家中を広範囲にわたってしっかり掃除することができる。さらに、長時間使用に対応する「タフバッテリー」を採用することで、最長約35分の連続標準運転（満充電、バッテリー初期状態、室温20℃の場合）が可能。家中をくまなく掃除したいというニーズに応える。

吸引力を保ちながら、ゴミ捨ての手間を減らすため、大容量1.8Lのゴミ収集ドックを採用した。掃除機本体のダストケースにたまったゴミを、好きなタイミングでまとめてゴミ収集ドックに回収できる。掃除機のダストケースを空にすることで吸引力を維持し、またゴミ捨て頻度も減らせるため、忙しい日々のお掃除にも役立つスティッククリーナーとなっている。

暮らしの動線やインテリアとの調和にも配慮した省スペース設計を実現した。「JC−HG1A」は、大容量1.8Lのゴミ収集ドックを搭載しながらも、幅わずか230mmのスリムかつスタイリッシュなデザインで、リビングや玄関先など、様々な場所にもすっきり収納できる。また「JC-H1A」は幅252mmのコンパクトな充電スタンドを採用。部屋の隅や家具のすき間にもフィットしやすく、収納場所を選ばない。

手元の操作性を高める「らくらくハンドル」は、腕への負担を軽減することで、長時間のお掃除でも身体にかかる負担を低減します。また「低空可動ヘッド」の採用によって、ソファ下やベッドのすき間など、これまで手が届きにくかった場所でもスムーズに掃除できる。またヘッド部に「LEDライト」を搭載することで、薄暗い場所でもしっかりと照らし、ゴミの見逃しを防止する。本体の各パーツはシンプルな構造で、手入れも簡単。日々の掃除をしっかりサポートする。

［小売価格］

ゴミ収集ドック付きコードレス式スティッククリーナー：3万3000円前後

充電スタンド付きコードレス式スティッククリーナー：2万3000円前後

（すべて税込）

［発売日］9月9日（火）

ハイアールジャパンセールス＝https://www.haier.com/jp