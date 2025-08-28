与田祐希、オフショルで美肩チラリ「女神のよう」「大人っぽい」と反響
【モデルプレス＝2025/08/28】元乃木坂46の与田祐希が28日、自身のInstagramを更新。オフショルダーの衣装姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】与田祐希、美肩ライン際立つオフショル姿
与田は「オフショット！」とつづり、雑誌「MAQUIA」10月号（集英社）のオフショットを公開。オフショルダーのベージュのトップスと、光沢のある白いスカートを合わせた衣装姿で、美しい肩をチラリとのぞかせている。
この投稿に、ファンからは「女神のよう」「大人っぽくて素敵」「可愛すぎる」「雰囲気ガラッと変わって最高」「美しすぎる」「スタイル抜群」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
