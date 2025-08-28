榮倉奈々、圧巻美脚披露 タイトパンツ姿に「着こなせるのすごい」「長過ぎる」
【モデルプレス＝2025/08/28】女優の榮倉奈々が28日、自身のInstagramを更新。リゾート地での美しい脚のラインが際立つ後ろ姿を公開した。
【写真】榮倉奈々、美脚全開
榮倉は、南国の植物が茂る美しい景色の中、木の橋を歩く後ろ姿を撮影した写真で、白いトップスに黒いバイカーショーツを合わせたシンプルなスタイルから伸びる美しい脚のラインを披露した。
この投稿に、ファンからは「綺麗」「長過ぎる」「美脚」「二度見した」「着こなせるのすごい」「素敵な写真」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
