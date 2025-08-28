森永製菓は、森永ビスケットシリーズから、厳選したこだわり素材で作った具材たっぷりのビスケット「ナチュリス＜アーモンドとクランベリー＞」「ナチュリス＜ヘーゼルナッツとカカオ＞」を9月2日から発売する。

「ナチュリス」は、白砂糖、マーガリン・ショートニング、動物性素材を一切使用せず、アーモンド、クランベリー、ひまわりの種、オーツ麦フレーク、国産全粒粉、てんさい糖など、厳選した素材だけを使用したビスケット。

「ナチュリス」を発売することによって、ビスケット市場を盛り上げるとともに、「自然で健康的な素材で美味しく小腹を満たしたい」「美味しいものを罪悪感なく食べたい」という消費者に笑顔を届けていく考え。



左から：「ナチュリス＜アーモンドとクランベリー＞」「同＜ヘーゼルナッツとカカオ＞」

商品特長は、アーモンド、クランベリー、オーツ麦フレーク、国産全粒粉、てんさい糖、瀬戸内産の塩などのこだわり素材を、ぎっしり詰め込んでおいしく焼き上げた、具材の食感を楽しめる一口サイズの食べやすいビスケット。白砂糖の代わりにてんさい糖を使用した。マーガリン・ショートニングや動物性素材は不使用となっている。素材由来の食物繊維・鉄分入り。噛み応え・満腹感があり、素材由来の食物繊維や鉄分も摂ることができるので、小腹が空いた時や忙しい時の食事代わりにぴったりだとか。また、リクローズできるパウチ形態のため、量を調節しながら食べることができる。

［小売価格］オープン価格

［発売日］9月2日（火）

森永製菓＝https://www.morinaga.co.jp