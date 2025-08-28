TKOÌÚ²¼¤Î¤ß¤½¤®¡Ö¤ªÊ×Ï©¡×¤ÏÅÅÆ°¼«Å¾¼Ö¡¢42ºÐ·Ý¿Í¤¬Ë½Ïª¡ÖÂÌÌÜ¤Ç¤¹¡×¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ëÁûÆ°¤á¤°¤ê
¸µ¾¾ÃÝ·ÝÇ½¤Î¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¡¢¤ß¤Ê¤ß¤«¤ï¡Ê42¡Ë¤¬27Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤ÎTBS¥é¥¸¥ª¡Ö¿åÍËJUNK¡¡»³Î¤Î¼ÂÀ¤ÎÉÔÌÓ¤ÊµÄÏÀ¡×¡Ê¿åÍË¿¼Ìë1»þ¡Ë¤Ë¥²¥¹¥ÈÀ¸½Ð±é¡£9·î¤«¤é¥¿¥¤¤Ë°Ü½»¤·¤Æ·ÝÇ½³èÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¢TKO¤ÎÌÚ²¼Î´¹Ô¡Ê53¡Ë¤¬²áµî¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿»Í¹ñ¤Î¤ªÊ×Ï©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¤ß¤Ê¤ß¤«¤ï¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÌÚ²¼¤Ï¾¾ÃÝ»þÂå¤ÎÀèÇÚ·Ý¿Í¤ËÅö¤¿¤ë¡£¤ß¤Ê¤ß¤«¤ï¤ÏÌÚ²¼¤Î¥¿¥¤°Ü½»¤ËÂÐ¤·¡Ö1²ó¤âÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡¢¥¿¥¤¤¬¹¥¤¤À¤È¤«¡£¥¿¥¤¤ÎÊ¸²½¤¬¹¥¤¤À¤È¤«1²ó¤âÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡£°ìÀÚÃÎ¤é¤Ê¤¤¡×¡ÖÀäÂÐÌµÍý¡×¡Ö³Ú¤Ê¤³¤È¤¬¹¥¤¤Ê¿Í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£³Ú¤Ê¤È¤³¤Ë¹Ô¤¯¿Í´Ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
ÌÚ²¼¤Ï¼«¿È¤¬µ¯¤³¤·¤¿¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ëÁûÆ°¤ÎÈ¿¾Ê¤È¤·¤Æ¡¢»Í¹ñ¤Î¤ªÊ×Ï©¤ò¤·¤¿¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡£¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤ÎÆî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¤Î»³Î¤Î¼ÂÀ¤«¤é¡Ö¡ÊÌÚ²¼¤¬¡Ë¼«Ê¬¤ò²ü¤á¤Ê¤¤ã¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¡£¤ªÊ×Ï©¤µ¤ó¡£È¬½½È¬¥«½ê²ó¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¡£¤¢¤ìÁêÅöÂçÊÑ¤À¤è¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢¤ß¤Ê¤ß¤«¤ï¤Ï¡ÖÅÅÆ°¼«Å¾¼Ö¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¡×¤ÈÊÖÅú¡£¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¤Ç¤·¤ç¡©¡¡ÅÅÆ°¼«Å¾¼Ö¤Ç¤¹¤è¡©¡×¤ÈÅê¤²¤«¤±¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤ß¤Ê¤ß¤«¤ï¤¬¡Ö¤ªÊ×Ï©¤Ç¤¹¤è¡©¡¡¡ÊÌÚ²¼¤¬¡Ë¡ØÅÅÆ°¤Ç¤â¤¨¤¨¤ä¤í¡Ù¤Ã¤Æ¡£¡Ø¤½¤â¤½¤â¼«Å¾¼Ö¤¬¥À¥á¤Ç¤¹¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÅÅÆ°¤Ä¤¤¤Æ¤Ê¤¯¤Ç¤âÂÌÌÜ¤Ç¤¹¤è¤È¡×¤ÈË½Ïª¤¹¤ë¤È¡¢»³Î¤¤Ï¡Ö¤³¤ÎÏÃ¤ä¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤éÏÃÂê¤òÊÑ¤¨¤¿¡£
º£ÊüÁ÷¤Ï¡ÖÂè1²ó¥á¥Ç¥£¥¢¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¡×¤ÈÂê¤·¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤ÎÆî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¤Î»³Î¤Î¼ÂÀ¡¢¤ß¤Ê¤ß¤«¤ï¡¢¶ä¥·¥ã¥ê¤Î¶¶ËÜÄ¾¤¬»²²Ã¡£