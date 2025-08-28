株式会社タイトーは、アクションゲーム『バブルボブル』シリーズの完全新作『バブルボブル シュガーダンジョン』のSteam版を2025年11月27日に発売する。日本国内のNintendo Switch版とPlayStation5版は2026年に発売予定だ。

本作には同時収録ソフトとして『バブルシンフォニー』が付属する。『バブルシンフォニー』は1994年にアーケードゲームとして登場したタイトルで、1997年の家庭用版移植が収録される。2人同時プレイが可能で、4体のキャラクターから選び、泡を吐いて敵を閉じ込めて倒しながらステージを進めるバブルアクションゲームだ。タイトーの他タイトルがテーマのワールドやキャラクターが多数登場する。

バブルンの公式YouTubeチャンネル「バブルンちゃんねる」では、バブルンとプロデューサーによる実機プレイを交えた「『バブルボブル シュガーダンジョン』プロデューサーレターvol.2」を公開した。

【バブルシンフォニー同時収録】『バブルボブル シュガーダンジョン』プロデューサーレター vol.2【English sub】：

https://www.youtube.com/watch?v=kiPsPIh1bxE



『バブルボブル』は、タイトーが1986年に発売した業務用アクションゲーム。魔法の呪いで泡吐きドラゴンになった少年たちが、敵を泡で閉じ込めて倒しながら、洞窟地下100階を目指す。愛らしいキャラクターで人気を博し、続編やパズルゲーム『パズルボブル』を生んだシリーズである。

最新作『バブルボブル シュガーダンジョン』はプレイ人数1人、CEROはA（全年齢対象）となっている。5280円（税込み）にて発売予定だ。

Steam：バブルボブル シュガーダンジョン：



バブルボブル シュガーダンジョン｜株式会社タイトー：

https://www.taito.co.jp/BBSD

