柏木由紀「自然な粘膜」中顔面短縮に！キャンメイクの愛用品

柏木由紀さんが自身のYouTubeチャンネルに『【デパコス】とにかく大人っぽく盛りたいときはこのメイク』の動画を投稿。メイクの様子を公開しながら、愛用品も紹介してくれました。

■アイライナー

動画内に登場したのはこちら！

CANMAKE/クリーミータッチライナー シアー トゥルーレッド 税込715円（公式サイトより）

血色感のある粘膜カラー！透け感があるので肌に馴染む発色。

柏木さんは、こちらを「これ最近私の好きな、粘膜の色の透け感がある色が出たんですよ」とコメントしながら紹介。

続けて「下まぶたに仕込んで目を下げる」「より自然な粘膜に見えて」と下まぶたにアイライナーとして使用することで、粘膜の幅が強調されるんだとか。

仕上がりについても「超自然」「ペンシルだから落ちにくいし」とメイク持ちも評価していました！

■動画もチェック

動画内では、最近の毎日メイクを紹介しながら、愛用品も紹介！ぜひチェックしてみてくださいね。