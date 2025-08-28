「wakemake（ウェイクメイク）」が、10色展開の新カラーリップ「ヘルシーグロウバームスティック」と、ハイライター「シアーブリーズブハイライター」2025年9月12日に新製品2品を発売する。

■10色展開のリップスティック

CJ Olive Young Japan株式会社

ヘルシーグロウバームスティック全10色 3.5g1,540円（税込）01シャワーピーチ02 スウィートチャット05 ロージーナップ06 ムーディーピンク09 モーヴブレス10 フィグレッド03 アップルフィズ04 ヌードアーモンド07 ベリーフラッシュ08 フレッシュピンク

肌なじみのいい発色と自然なツヤで今っぽい唇に仕上がる、10色展開。うるおいをチャージして、ほんのり血色感*¹をじゅわりと与えてくれる。チークにも使用可能。

■美肌に見せるハイライター

CJ Olive Young Japan株式会社

シアーブリーズハイライター全3色 5g1,760円（税込）01 パーリーベージュ02 ピンクシェル03 レモニー

パステルカラーのハイライター。まばゆいシアーパールが光を集め、素肌からにじむような自然なツヤをプラスしてくれる。