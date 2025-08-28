wakemake、自然なツヤとカラーで“今っぽさ”を叶えるカラーリップ＆美肌ハイライター新発売！
「wakemake（ウェイクメイク）」が、10色展開の新カラーリップ「ヘルシーグロウバームスティック」と、ハイライター「シアーブリーズブハイライター」2025年9月12日に新製品2品を発売する。
■10色展開のリップスティック
CJ Olive Young Japan株式会社
ヘルシーグロウバームスティック全10色 3.5g1,540円（税込）01シャワーピーチ02 スウィートチャット05 ロージーナップ06 ムーディーピンク09 モーヴブレス10 フィグレッド03 アップルフィズ04 ヌードアーモンド07 ベリーフラッシュ08 フレッシュピンク
肌なじみのいい発色と自然なツヤで今っぽい唇に仕上がる、10色展開。うるおいをチャージして、ほんのり血色感*¹をじゅわりと与えてくれる。チークにも使用可能。
■美肌に見せるハイライター
CJ Olive Young Japan株式会社
シアーブリーズハイライター全3色 5g1,760円（税込）01 パーリーベージュ02 ピンクシェル03 レモニー
パステルカラーのハイライター。まばゆいシアーパールが光を集め、素肌からにじむような自然なツヤをプラスしてくれる。