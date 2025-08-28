資生堂とマツキヨココカラ＆カンパニーが、なでるだけで肌の汚れを取り除きながら、洗うたび”ぷるちゅる”素肌を叶える美容液生まれのグミ洗顔「S 肌グミ」を共同企画。2025年9月21日（日）より全国のマツモトキヨシグループ、ココカラファイングループの一部店舗、マツキヨココカラオンラインストアで数量限定発売となる。

■グミ洗顔

従来の固型洗顔料では実現できなかったレベルまで美容液を配合したベース基材の中に、洗浄＆角質除去成分を配合し、40日間熟成してグミ状に固めた独自技術※1「美容グミ製法」採用。

泡立て不要。グミのように変形し、摩擦レスで肌の凹凸にぴったり密着。なでるだけで、うるおいを奪わずに皮脂汚れや古い角質を取り除き、洗うたび”ぷるちゅる”な素肌に導いてくれる。

ラインナップは、成分や気分で選べる3タイプ。「ぴかぴか」には「ビタC※2」を配合し、もぎたてのみずみずしい輝きを放つ果物をイメージした形に。「そよそよ」には「CICA※3」を配合し、そよそよと風になびく、健やかな植物をイメージした形に。「ぷりぷり」には「ペプチドGL※4」を配合し、心躍るような躍動感を表現したハートをイメージした形に設計されている。

※1 資生堂ホネケーキ工業(株)の独自技術※2 アスコルビン酸グルコシド、グリセリン（保湿）※3 ツボクサ葉／茎エキス、グリセリン（保湿）※4 パルミトイルトリペプチド-1、パルミトイルテトラペプチド-7、グリセリン（保湿）

■商品情報

株式会社資生堂

S 肌グミ60g 全3品税込2,420円

ぴかぴかそよそよぷりぷり