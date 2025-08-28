父娘お笑いコンビ、完熟フレッシュの池田レイラ(20)が28日までに自身のインスタグラムを更新。プールでの純白ビキニショットを公開した。



【写真】あんなに幼かったのに…「もう大人だよなあ～」

「夏してきました」と書き出し、白いビキニ姿でプールに膝上まで浸かりながら立った状態の写真を投稿。「もちろん、写真撮った後は解き放たれたようにプールと遊園地で爆はしゃぎしました。プールでの撮影は、もはやタスクです」とつづり、後ろで手を組んだり、お尻を突き出したポーズなどを披露。「何枚目がお好きですかな…」と結んでいる。



水を弾く白い肌＆みずみずしいハタチの美ボディに、ファンからは「加工無しだし、どこもいじってないから、健康的な体で同性としてかなり羨ましい」「もう大人だよなあ～」「気がつかないうちにメッサ綺麗な大人おねーさんになってる」「原菜乃華ちゃんにしか見えない」「娘がこんな水着でプール行ったら心配」「めっちゃ美女になっとるやん」「どストライクなスタイル」といった声が寄せられている。



池田は子役を経て、父子家庭として暮らしていた実父の池田57CRAZY(50)と2016年から「完熟フレッシュ」として活動している。



（よろず～ニュース編集部）