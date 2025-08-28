お笑いコンビ「南海キャンディーズ」の山里亮太（48）が27日深夜放送のTBSラジオ「JUNK山里亮太の不毛な議論」（水曜深夜1・00）に出演。後輩芸人へのダメ出しを反省した。

番組内で山里は「俺はもう老害なんだろうか…」としみじみつぶやく場面があった。

そう感じたきっかけは、自身がMCを務める「山里亮太の愛情ナレーション」での出来事。出演者には、timeleszの新メンバーオーディション「timelesz project」（通称タイプロ）で5次審査まで進出した西山智樹、前田大輔のほか、お笑いコンビ「スタミナパン」や「かけおち」の青木マッチョらが参戦していたという。

西山と前田は初のロケだったが、「すごく頑張ってた」と山里。だが、西山が罰ゲームでギャグを披露した際、「両手でグーを作って頭の前に構えるようなポーズでギャグをやったんだけど、誰も何も反応しなかった」と振り返った。

その場面で山里が注目したのは、筋肉芸人として知られる青木マッチョ。「（青木は）“上腕二頭筋に効きそうですね”とか、何か一言挟めたと思ったけど、ニコニコして終わっちゃった」とし、「いや、今行けたよ。西山くんのファイトを殺しちゃダメだよ」と思わずダメ出ししたという。

しかしその後、スタッフから「マッチョだけど、マッチョのボケはしないのが青木さんのキャラなんです」と説明を受けた山里は、「ああ…俺、老害なのかなって思った。マッチョだけどマッチョボケをしないっていう、大きな笑いに気づかずに、小技を提案した俺が老害だ」と反省の弁を述べていた。