UP! GTIより素早い加速 シェルパは非常用

4代目フィアット500のハイブリッド版は、間もなく生産が始まる。他方、駆動用モーターで走る電動の500eは、118ps仕様なら0-100km/h加速を9.0秒でこなす。フォルクスワーゲンUp! GTIより、0.3秒も素早い。

【画像】愛着湧く小さなイタ車 フィアット500e サイズが近い電動ハッチバック 新マイクラも 全152枚

車重は1365kgと軽くないが、リミッターで制限される148km/hの最高速度まで軽々と到達してみせる。このクラスの電動ハッチバックとして、動力性能に不満はないだろう。



フィアット500e 42kWh レッド（英国仕様）

ドライブモードは、ノーマル、レンジ、シェルパの3種類がある。ノーマルは回生ブレーキの効きが弱く、EVらしく効率的に走りたいなら、レンジ・モードがベター。シェルパは電欠間際の非常用といえ、エアコンがオフになり、80km/hまでしか出せない。

ノーマル・モードで運動エネルギーを積極的に回生するには、ブレーキペダルを踏むことになる。反応は漸進的だが、普段使いの速度域では少し過敏かもしれない。回生ブレーキの強さは、パドルなどで調整できると良いのだが。

期待以上のグリップとトラクション

小さなシティーカーらしく、操縦性は安定重視。ステアリングホイールには、路面の感触は殆ど伝わってこない。

とはいえ、グリップとトラクションは期待以上。短く高めなプロポーションで、ロールは隠さないものの、軽快に進路を選べる。速度域の高いカーブを飛ばしても、不安感は小さい。大型トラックを追い越すような場面を除き、高速道路でのすわりも悪くない。



フィアット500e 42kWh レッド（英国仕様）

サスペンションは硬め。低速で凹凸を通過すると若干反発するような仕草があり、前後へ揺れがちでもある。しなやかな衝撃吸収性までは得ておらず、滑らかな路面でない限り、車内は落ち着かない。風切り音やロードノイズも、小さくない。

そのかわり、短いホイールベースと相まって、敏捷性は往年のミニを彷彿とさせるもの。ドライバーの操縦へ、忠実に反応してくれる。500eがベースになった、アバルト500eの楽しさへ繋がるようだ。

一連の運転支援が標準 現実の航続距離は225km

運転支援システムは、車線維持支援や交通標識認識、ドライバー監視、衝突被害軽減ブレーキなどの一連が標準。試乗車の限り、いずれの反応も好ましいものだった。歩行者や自転車などを、誤認することもなかった。

もし不要なら、車線維持支援はウインカーレバー先端のボタンでオフにできる。アダプティブ・クルーズコントロールや360度カメラなどは、上位グレードに実装される。



フィアット500e 42kWh レッド（英国仕様）

衝突安全性は、最新のユーロNCAPテストで4つ星。悪い結果ではないものの、より乗員を守ってくれるライバルは存在する。小柄なボディが故に、交通量の多い道では感覚的にか弱く感じられることも事実ではある。

今回得られた航続距離は、37.3kWhのバッテリーで高速道路を交えて225km。市街地が中心で、バッテリーへ適した気温なら、250km程度までは伸びそうだ。反面、高速道路を飛ばすと200kmに届かないかも。急速充電は、最大85kWに対応する。

愛着を抱かずにいられない小さなイタ車

登場から5年目を迎える500e。2025年では、動力性能や航続距離、車内空間などが見劣りすることは否定できないだろう。だが、スタイリングやインテリアの個性、快活で好ましい走りといった強みは薄れていない。

小さなボディと軽快なシャシー、不足ないトラクション、瞬発力の良いトルクが相まって、一般道を存分に駆け回れる。バッテリーEVとして、予想外の面白さを味わわせてくれる。弱点を上回る、魅力がある。



フィアット500e 42kWh レッド（英国仕様）

ミニ・クーパー Eやルノー5 E-テックは、確かに訴求力が高い。コストパフォーマンスで優れる、新たな競合も存在する。それでも、可愛さ抜群の小さなイタリア車だと思う。

◯：デザインでもテクノロジーでも、確かなアップデート 高速道路で力不足を感じない 市街地でも郊外の道でも運転が楽しい

△：高めの着座位置 実際の航続距離はカタログ値よりだいぶ短い 格上のモデルへ迫る英国価格

フィアット500e 42kWh レッド（英国仕様）のスペック

英国価格：2万8035ポンド（約555万円）

全長：3632mm

全幅：1683mm

全高：1527mm

最高速度：149km/h

0-100km/h加速：9.0秒

航続距離：320km

電費：7.2km/kWh

CO2排出量：−g/km

車両重量：1365kg

パワートレイン：AC永久磁石同期モーター

駆動用バッテリー：37.3kWh

急速充電能力：85kW（DC）

最高出力：118ps

最大トルク：22.3kg-m

ギアボックス：シングルスピード・リダクション（前輪駆動）