¡Ú£Í£Ì£Â¡Û¼Ú¶â£³£·¤Î¥É¥óÄì¤Çµ±¤¤¤¿àÆóÅáÎ®á¡¡¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹Êá¼ê¥ê¡¼¤¬£±£²£³Ç¯¤Ö¤ê²÷µó
¡¡¥Ü¥í¥Ü¥í¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¤ÇÄÁµÏ¿¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡££²£·Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£¸Æü¡Ë¤ÎËÜµòÃÏ¥í¥¤¥ä¥ë¥ºÀï¤Ç¡¢¥³¡¼¥ê¡¼¡¦¥ê¡¼Êá¼ê¡Ê£²£·¡Ë¤¬£·²ó¤«¤é½Ð¾ì¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î¸å¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¤â¾å¤¬¤ê¡¢Æ±°ì»î¹ç¤ÇÊá¼ê¤ÈÅê¼ê¤ò·óÌ³¡££Í£Ì£Â¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Ö£Í£Ì£Â¡¦£ã£ï£í¡×¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¤³¤ì¤¬¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹½êÂ°¤ÎÁª¼ê¤È¤·¤Æ£±£¹£°£²Ç¯°ÊÍè¡¢¼Â¤Ë£±£²£³Ç¯¤Ö¤ê¤Î²÷µó¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡»î¹ç¤Ï¥¤¥Ë¥ó¥°½ªÈ×¤Ç£±¡½£±£²¤ÈÂçÎÌ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤ÎÃæ¡¢¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤¬Êø²õ¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¥Þ¥¹¥¯¤ò¤«¤Ö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥ê¡¼¤¬¤ä¤à¤Ê¤¯£¸²ó¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤òÇ¤¤µ¤ì¡¢£³£±µå¤òÅê¤²¤Æ£´°ÂÂÇ£²»Íµå£±¼ºÅÀ¤ÈÊ³Æ®¡£ºÇÂ®£¸£¹¡¦£µ¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó£±£´£µ¥¥í¡Ë¤ò·×Â¬¤·¡¢£¹²ó¤Ë¤Ï»þÂ®£·£°¥¥íÂæ¤ÎÄ¶¥¹¥í¡¼¥Ü¡¼¥ë¤âÈäÏª¡£»î¹ç¤òºÇ¸å¤Þ¤ÇÄù¤á¤¿¡£¥ê¡¼ËÜ¿Í¤Ï¡ÖË¾¤ó¤Ç¤¤¤¿¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤ò½õ¤±¡¢¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤òµÙ¤Þ¤»¤¿¤«¤Ã¤¿¤À¤±¡×¤È¸¬µõ¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¤ÇÆ±°ì»î¹ç¤ËÊá¼ê¤ÈÅê¼ê¤òÌ³¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¯¡¦¥¤¥º¥Ù¥ë¤È¥µ¥à¡¦¥Þ¡¼¥Æ¥¹¤¬Ã£À®¤·¤¿£±£¹£°£²Ç¯£¹·î£²£¸Æü¤Î»î¹ç°ÊÍè¡£¸½ÂåÌîµå¤Ç¤Ï¶Ë¤á¤ÆÄÁ¤·¤¤¥±¡¼¥¹¤À¤±¤Ë¡¢ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤â¡ÖÎò»Ë¤ËÌ¾¤ò¹ï¤ó¤À¡×¤ÈÂç¤¤¯Êó¤¸¤¿¡£
¡¡¥ê¡¼¤Ï£²£°£²£´Ç¯¤ËÊá¼ê¤È¤·¤Æ£±£²£µ»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢¶¯¸ª¤òÉð´ï¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼Êá¼êÉôÌç¤Ç£²°Ì¤Î¿ôÃÍ¤ò»Ä¤·¤¿¼éÈ÷·¿Êá¼ê¡£º£µ¨¤Ï¥±¥¬¤ä¥Þ¥¤¥Ê¡¼¹ß³Ê¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢Éüµ¢¸å¤ÏÂÇ·â¤Ç¤â¥Þ¥ë¥Á°ÂÂÇ¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¿¡£·»¤Ï¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤Î¥á¥ó¥¿¥ë¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î»Ù¤¨¤â¤¢¤Ã¤ÆÀº¿ÀÌÌ¤Î¶¯¤µ¤âÀÞ¤ê»æÉÕ¤¤À¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢¥Á¡¼¥à»ö¾ð¤Ï¸·¤·¤¤¡£¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç£´£¸¾¡£¸£µÇÔ¡¢¼Ú¶â£³£·¤Ç¥¢¡¦¥ê¡¼¥°ºÇÄã¾¡Î¨¤Î£³³ä£¶Ê¬£±ÎÒ¡£ÃÏ¶èÍ¥¾¡Áè¤¤¤«¤é¤Ï¤È¤¦¤ËÃ¦Íî¤·¡¢ºÆ·ú¥â¡¼¥É¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÄãÌÂ¤Î¿¿¤Ã¤¿¤ÀÃæ¤ÇÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¥ê¡¼¤ÎÆóÅáÎ®²÷µó¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¿ô¾¯¤Ê¤¤ÌÀ¤ë¤¤ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö»Ò¶¡¤Îº¢¤«¤éÌîµå¤Ð¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤½¤Î°ÕÌ£¤Çº£Æü¤Î·Ð¸³¤ÏÆÃÊÌ¤À¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¥ê¡¼¡£ÇÔÀï½èÍý¤Î°ìËë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢£±À¤µª°Ê¾å¤Î»þ¤òÄ¶¤¨¤¿Îò»ËÅª½Ö´Ö¤Ï¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¤Î°Å¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤ò¾È¤é¤¹°ì¶Ú¤Î¸÷¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£