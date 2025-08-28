プロボクシングWBC世界バンタム級1位の那須川天心（27＝帝拳）が28日、都内で行われた「Calvin Klein Harajuku Flagship GRAND OPEN」に登壇した。

ファッションブランド「Calvin Klein」（カルバンクライン）史上最大規模のフラッグシップストアが29日、東京・原宿にオープン。同店の誕生を記念したイベントで、フォトセッションに臨んだ那須川は「ポーズ指定お願いします。大丈夫かな？」と笑顔。ファイティングポーズも飛び出し、報道陣からも歓声があがった。

同ブランドにおいてアジア初の旗艦店であることにちなみ、自身が初挑戦したいことを聞かれると「えー何だろう！ 今挑戦してることだと、僕今編み物やってて」と明かし、会場からはどよめきがあがった。「毛糸でやってて、帽子とか自分のやつを作りたいなって」と笑顔で、始めたきっかけを聞かれると「きっかけは完璧に女子ウケです」と即答。笑いを誘いつつ「結構繊細な作業は好きで、試合前とかそういう期間1人になるじゃないですか？ （編み物をすると）自分のゾーンというか、集中できる。結構ハマっちゃいました」とほほ笑んだ。