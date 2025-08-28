今日の運勢がサクッと分かる！ 人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】。2025年8月29日はどんな1日になるのか、星座ごとに読み解いていきましょう。

写真拡大

人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2025年8月29日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？

12位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）


物事が思い通りにいかない日。ゆとりを持ったプランを心掛けて。

11位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）


年上の人に注目。丁寧に接すれば思わぬ引き立てがありそう。

10位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）


デキる人に嫉妬しがちな日。それをパワーに変えて励んでみて。

9位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）


動き回っても成果が出にくい日。一カ所で考えるのが◎。

8位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）


親友になれそうな人に出会う予感。趣味が合う人に注目！

7位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）


親孝行が幸運を呼ぶ日。感謝の言葉を伝えたり贈り物をしたりしてみよう。

6位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）


衣類購入の吉日。華やかなものを選ぶと満足度アップ。

5位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）


運気は安泰。お金持ちとの出会いでリッチな気分を味わえそう。

4位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）


サークル創設の幸運日。周囲の支持や応援を受けられそう。

3位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）


金銭管理に注意。友人につられての浪費は後悔のもと。

2位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）


新しい友人をゲット。早速、親睦会をすれば友情が深まるはず。

1位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）


持ち前の明るさを発揮すれば、人間関係がグッとスムーズに。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)