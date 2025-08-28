2025年8月29日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2025年8月29日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？
12位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
物事が思い通りにいかない日。ゆとりを持ったプランを心掛けて。
11位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
年上の人に注目。丁寧に接すれば思わぬ引き立てがありそう。
10位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
デキる人に嫉妬しがちな日。それをパワーに変えて励んでみて。
9位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
動き回っても成果が出にくい日。一カ所で考えるのが◎。
8位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
親友になれそうな人に出会う予感。趣味が合う人に注目！
7位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
親孝行が幸運を呼ぶ日。感謝の言葉を伝えたり贈り物をしたりしてみよう。
6位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
衣類購入の吉日。華やかなものを選ぶと満足度アップ。
5位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
運気は安泰。お金持ちとの出会いでリッチな気分を味わえそう。
4位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
サークル創設の幸運日。周囲の支持や応援を受けられそう。
3位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
金銭管理に注意。友人につられての浪費は後悔のもと。
2位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
新しい友人をゲット。早速、親睦会をすれば友情が深まるはず。
1位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
持ち前の明るさを発揮すれば、人間関係がグッとスムーズに。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)