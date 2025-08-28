小千谷市に工場があるパワー半導体製造の『JSファンダリ』が破産したことを受けて、ハローワークが解雇された従業員を対象に合同企業説明会を開きました。



JSファンダリは7月、東京地裁に破産を申し立て、小千谷市の工場で働いていた従業員約540人を解雇しました。これを受けて、ハローワークは26日に小千谷市で合同企業説明会を開催し、市内に本社を置く製造業や建設業など40社が参加しました。



出席したのは元従業員を中心に約140人で、再就職について不安の声が聞かれました。



■JSファンダリの元従業員(28)

「十分な説明もされていないので、会社に対してすごく憤りを感じている。できれば給料がなるべく同じくらいの水準で再就職したい。」



■JSファンダリの元従業員(56)

「年齢が一つのハードル。自分の希望の内容に対して自分を受け入れてくれる企業があって、条件が合致すればお世話になりたい。」



合同企業説明会は、29日も長岡市で開かれます。