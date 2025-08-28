人気芸人の美人妻、家族4人での夏休みショットを公開！ 「子供たちも笑顔いっぱいだったんじゃない？」
お笑いコンビ・アルコ＆ピースの酒井健太さんの妻でフリーアナウンサーの矢端名結さんは8月27日、自身のInstagramを更新。夏休みの思い出を公開しました。
【写真】アルピー酒井ファミリーの夏休み
ファンからは「親娘で水遊び・・子供たちも笑顔いっぱいだったんじゃない？」や「最高〜」といった声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】アルピー酒井ファミリーの夏休み
「都会で育つ娘たちにはこうゆう経験沢山してほしいな！」矢端さんは「群馬・湯檜曽の川」とつづり、7枚の写真を投稿。酒井さんと2人の娘と仲良く川に入る様子を撮影しています。娘たちはおそろいの水着を着用しており、とてもかわいらしいです。矢端さんは「浅瀬が多くて、小さい子たちでも安心して遊べました」「都会で育つ娘たちにはこうゆう経験沢山してほしいな！」と、感想もつづっています。
夫婦でおそろいのポーズも披露14日の投稿でも「またね群馬 ありがとー！！」とつづり、家族4人での写真を公開した矢端さん。夏休みを使って群馬を訪れたようです。夫婦で口の両側を引っ張るようなおそろいのポーズを披露しており、ラブラブな様子が伝わってきます。今後もすてきな投稿を期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)