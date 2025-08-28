上越市議会から辞職を求められていた上越市の中川幹太市長は、「残された任期において市長の職責を全うしたい」と続投を表明しました。



上越市議会の全員協議会に姿を見せた上越市の中川市長。中川市長は7月に兵庫県三田市のコメが「まずい」などと発言し、三田市から抗議を受けていました。上越市議会は、「市のイメージを大きく損ねた責任は極めて重い」などとして辞職するよう文書で申し入れていました。



これに対し、中川市長が出した結論は－



■上越市 中川幹太市長

「私に対する厳しいご意見があり、市政運営も難しいかじ取りが求められる状況を十分理解しておりますが、私といたしましては残された任期において、市長としての職責を全うしてまいりたい。」



■上越市議

「この4年間の間で(失言が)14回目。自分自身をわかってくださいよ、全然わかってない。」



■上越市議

「市民の代表ということで、市議会の総意で出したことがそんなに軽いものなのでしょうか。」



■上越市 中川幹太市長

「私としては非常に重く受け止めています。いままでの発言について反省をしながら結論にたどり着いた。」



また、10月の上越市長選にも改めて出馬することを表明しました。

上越市長選には、中川市長のほかに現職の市議など複数人が立候補の意向を示しています。