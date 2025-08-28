半世紀前のアイデンティティを巧みに継承

2021年に、電動の新世代として意気揚々と登場した500e。販売数の推移は、悩ましい自動車市場の縮図と呼べるかもしれない。登場直後は良く売れ、英国でも1年間に5000台が提供されている。2023年の欧州では、最多売の小型EVに君臨したほど。

【画像】愛着湧く小さなイタ車 フィアット500e サイズが近い電動ハッチバック 新マイクラも 全152枚

だが、直近の販売は鈍化。ガソリンエンジンで走る3代目の500は、生産が終了した2024年でも1万台以上が英国で売れていた。対して電動の4代目は、1000台を割っている。実力の高いライバルの登場が、追い打ちをかけているようだ。



フィアット500e 42kWh レッド（英国仕様）

半世紀前のオリジナルのアイデンティティを、巧みに継承する500e。同クラスのハッチバックが5ドアのみへシフトする中で、3ドアを維持する数少ない1台となっている。

スタイリングは先代と似ているが、並べてみると明らかに進化したことがわかる。サイズもプロポーションも、内面同様にしっかり新しい。それでも全長は3632mmで、全幅は1683mmと、小柄なままだ。

物足りない航続距離 キャンバストップも

プラットフォームは500e専用のスケートボード構造で、フロントに駆動用モーターが載る前輪駆動。サスペンションは前がマクファーソンストラットで、後ろはトーションビームとなる。最高出力は、95psか118psの2段階が用意される。

駆動用バッテリーはフロア下に敷かれ、容量は21.3kWhか37.3kWhの2択。航続距離は189kmか320kmがうたわれる。発売時は不足ない距離といえたが、ルノー5 E-テックなど、新モデルは軒並み400kmへ迫る。物足りないことは否めない。



フィアット500e 42kWh レッド（英国仕様）

反面、このデザインへ惚れているなら、目をつぶれる差かもしれない。ボディはクラシカルでスタイリッシュで、チャーミング。天井部分を後方へ折り畳める、キャンバストップのカブリオも用意されている。

2025年仕様として小変更を受けたが、ボディ塗装に新色が追加され、化粧トリムなどが改められた程度。上級グレードで標準装備の、タイヤが太くなる17インチホイールは、それ以外でもオプションで組める。

レトロモダンな雰囲気で統一された車内

インテリアは、硬質なプラスティックが多く露出しているものの、デザイナーの巧みな処理でチープ感は限定的。ボディカラーと同色のパネルがダッシュボードを彩り、座り心地の良いシートの造形もポップで、レトロモダンな雰囲気で統一されている。

インフォテインメント用タッチモニターの下には、エアコン用のハードボタン。グロスブラックで、指紋は残りやすいが。シートヒーターは、モニターへ触れて操作する。



フィアット500e 42kWh レッド（英国仕様）

多くの情報が表示されるタッチモニターは、初見では戸惑うかもしれないが、慣れればメニュー構造は論理的。反応も素早い。左側にはショートカットメニューが固定表示され、スマートフォンとは無線で連携できる。

気になる人間工学 狭いことは否定できない

人間工学的には、いくつか気になる点もある。運転席の座面の高さは、オプションを指定しなければ調整できない。標準の位置は高めで、フロントガラスを見下ろすような格好になり、バックミラーによる死角も小さくない。

右ハンドルでもペダル配置は悪くないものの、左足の置き場には困りがち。フットレストは細く、うっかりブレーキペダルへ触れてしまうこともあるだろう。



フィアット500e 42kWh レッド（英国仕様）

車内空間は、全長が約3.6mだとしても狭い側。前席へ平均的な身長の大人が座ると、後席で快適なのは子ども程度になってしまう。ISOFIX金具が備わり、ベビーシートは2脚固定できる。

荷室も狭い。恐らく、欧州で売られている普通車では最小だろう。後席の背もたれは、上位グレードでは50：50の分割で倒せるものの、荷室の床面と小さくない段差が残る。

走りの印象とスペックは、フィアット500e（2）にて。