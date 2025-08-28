「仕事だ」と信じてたのに…夫の出張カバンから見つけた“動かぬ証拠”と、夫婦の仲【ママリ】

夫が出張中に…

旦那が出張先でデリヘルを使ってたことが発覚しました。



なにか勘が働いて携帯を見てしまいました。



旦那のお兄さんとのLINEのやりとりで

デリヘル呼んじまった！笑 と送っていました。

デリヘルのカード決済のメールもきてました。



旦那を叩き起こして問い詰めたら

最初は、は？なんのこと？ととぼけられて

迷惑メールだとかいろいろ言い訳を並べられました。



お兄さんとのやりとりも見たと言ったら

もう嘘はつけないと思ったのか

泣きながら謝られました。



使った理由は、興味本位と魔が差してしまったと。

もう二度としない。だから俺を嫌いにならないでと。

俺から離れないでくれ。と泣きながら言われました。



わたしもショックで大号泣。



こんな裏切られ方をするなんて思ってもいなくて

旦那は自分で俺は絶対浮気とかできないと言っていたので

なおさらショックでした。



昨日結局眠ることができず、ずっと頭から離れません。



最後までしてないと。そんなの嘘ですよね？

このままバレなかったらまたデリヘル呼んでやってたんだろうなと思います。

7日からまた出張に行くので。



もうさっき限界で

もうやっぱり無理かもしれない心の中ぐちゃぐちゃだわってLINEしました。

ごめん帰ったらまた話そうときました。

話すってなにを？結局はわたしが受け入れるしかないんですよね。。。



離婚は難しいです。

わたしは専業主婦で働いてないし、資格もなにもありません。

子供は幼稚園に通い始めたばかりで下の子も来年入園予定でいます。

子供たちはパパが大好きです。



でも、また笑って旦那とやっていけるのか自信がありません。

今も買い物中ずっと脳裏に焼き付いて離れなくてもう涙も出てこなくなりました。ぼぉーっとしてしまうかんじです。食欲もありません。

qa.mamari.jp

出張中のパートナーが、仕事以外で何をして過ごしているか気になる人もいるでしょう。この記事では、夫が出張中に風俗を呼んでいたことが発覚したという投稿を紹介します。何かの勘が働いて夫が義兄に送ったLINEを見た投稿者さん。はじめはとぼけていた夫ですが、LINEのやり取りを見たと話すと…。

出張中に夫が風俗を呼んでいたことが分かり、ショックを受けた投稿者さん。しかも義兄に報告までして浮かれている様子が分かりますよね。



魔がさしたと言っていますが、帰宅後にきちんと家族の顔を見られるのかどうかよく考えて行動するべきだったのではないでしょうか。

夫の行動に対してさまざまな声が…

この投稿にママリではさまざまな声が寄せられていました。

信用してただけすごく辛いですよね

何もできなくなりますよね

とりあえず家事はほったらかして弁当を買ったり

まずは心を休めてください 出典：

qa.mamari.jp

うーん

気色悪いです‥

とにかくすぐに許せるものでもないし、

正直信頼はゼロに近い事、

またフラッシュバックするし、

これから何度も私は苦しめられると思う。 出典：

qa.mamari.jp

風俗を許せるか許せないかは価値観もあるので、それだけで離婚を考えてしまうのも、人によっては「え？」って思ってしまうと思いますが、それだけご主人を愛してる。って事ですよね。



離婚が難しいなら、時間が解決してくれる。って思うしかないと思います…

qa.mamari.jp

出張から帰った夫と何も知らずにスキンシップを取ったことも重なり、投稿者さんはとても苦しんでいるようです。離婚は難しいということで、自分が受け入れなければならないと頭ではわかっていても、心がついていかないのは当然ですよね。



それでもママとしてやらなければならないこともありつらい状況にいらっしゃると思うので、信頼できる人に助けを求めて少し休んでいただきたいです。

