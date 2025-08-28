27日夜に柏崎市の住宅で火事があり、焼け跡から1人の遺体が見つかりました。この家に住む30代の男性と連絡が取れていません。



火事があったのは、柏崎市茨目の大矢文昭さん(71)の住宅です。27日午後10時前、「2階から煙が見える。息子がまだ2階にいる」と家族から消防に通報がありました。火は約3時間半後に消し止められましたが、住宅の2階部分を中心に半焼しました。



■白井希咲記者

「鎮火から約9時間が経った今も周辺は焦げ臭いにおいが漂っています。現在も警察と消防による実況見分が続いています。」



■近くに住む人

「火は窓から伸びるように出ていて黒煙があがっていた。」



焼け跡からは1人の遺体が見つかりました。大矢さんは3人暮らしで、大矢さんと60代の妻は逃げて無事でしたが、火事のあと35歳の息子と連絡が取れていません。警察は、遺体の確認と火事の原因を調べています。