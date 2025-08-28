お笑い芸人・関根勤が２３日、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「関根勤チャンネル」を更新。ブレーク中のトム・ブラウンの布川ひろき、みちおをゲストに招き、「ある意味怖い芸能人」をテーマにトークした。

布川とみちおは高校の柔道部で先輩後輩の間柄。布川は、中学、高校と柔道選手として活躍し、みちおは、背筋力３００キロの怪力を誇る。

芸能界最強コンビともウワサされる２人は、スタジオをドン引きさせるぐらいの大乱闘を行った際、１人だけ腹を抱えて爆笑していた超大物芸人が「ある意味怖い芸能人」だったと振り返った。

みちおは、フジテレビ系「さんまのお笑い向上委員会」にゲスト出演した回を述懐。「（自身らが登場する）前のくだりがウケてて、出るのに結構、緊張して。いきなり呼ばれて、今なんだ？と。ひとボケしたら、そんなにウケなかったんですよ。ここで止まったらダメだと思って布川をビンタして、そのまま投げ飛ばしたんですよ。布川はちょっと頭を打って『ああ…』ってなって。（スタジオが）騒然として。全芸人が『は？』って（引いてる）なってるんですけど。さんまさんだけが…」とさんまは床に座り込んで爆笑していたと明かした。

みちおは、百戦錬磨の芸人たちがドン引きしている中、ただ一人、腹を抱えて笑っていたさんまが「めちゃくちゃ怖かった」と回想。

布川も「スゴい空気でしたからね…。ビンタしたって言いましたけど（みちおは）パワーが、リミッターが壊れてますから。掌底がボン！って感じで。掌底くらったので僕もムカついて。みちおのアゴに膝を入れにいったんですよ。みちおがその膝を手で抑えて、僕のことを払い腰で投げて。頭から落ちたんです。（周囲は）『マジで大丈夫か…？』ってなってたんですけど、さんまさんだけ大爆笑。どういうこと？って」と振り返り、関根を爆笑させていた。