庄内地域の公立小学校に勤務していた３０代の男性教諭が女子児童の水着を校内で広げて見るなどしたとして、県教育局がきのう付で停職１年の懲戒処分としました。

この男性教諭はきのう付で依願退職しています。

県によりますと、庄内地方の公立小学校に勤務していた３０代の男性教諭は、今年６月中旬、放課後に女子児童の水着バッグの中から水着を取り出し、広げて見るなどしたということです。

水着バッグは学校の廊下の荷物用のフックにかけられていたもので、児童は下校したあとでした。

同僚の教諭がその様子を見かけ、何をしているのか聞いたところ「何もしていない」などと話をしたということです。

しかし、その後の学校や県の聞き取りに男性教諭は「性的な欲求を満たすためだった」「最低なことをしてしまった、児童と保護者に申し訳ない」などと話したということです。

■複数回行われる

また男性教諭は「去年の７月ごろに２、３回やった」などと話しているということで、こうした行為は複数回行われていました。

県はこの男性教諭を、きのう付けで停職１年の懲戒処分としましたが男性教諭は依願退職したということです。

県は各公立学校に再発防止に向け教職員を教育するよう通知し、安心安全な教育環境を整備するよう取り組むとしています。