NTTドコモは28日、キャッシュレス決済サービス「d払い」で、全国の自治体や商店街で9月に実施されるエリアキャンペーンを発表した。

9月に開始されるのは、東京都板橋区、島しょ部、愛知県名古屋市、熊本県熊本市で実施される。

東京都板橋区（ハッピーロード大山商店街）9月1日～30日の期間中、対象店舗でd払い決済すると、抽選で最大100％分ポイント還元される。特典は、1等が100％還元、2等が50％還元、3等が10％還元、4等が1％還元。還元上限は期間合計3万ポイントまで。 東京都島しょ部9月1日～30日の期間中、対象店舗でd払い決済すると、抽選で最大100％分ポイント還元される。特典は、1等が100％還元、2等が50％還元、3等が10％還元、4等が1％還元。還元上限は期間合計3万ポイントまで。 愛知県名古屋市（IGアリーナ×金シャチ横丁・商店街）9月12日～10月13日の期間中、対象店舗でd払い決済すると、抽選で最大100％分ポイント還元される。特典は、1等が100％還元、2等が50％還元、3等が10％還元、4等が1％還元。還元上限は期間合計3万ポイントまで。 熊本県熊本市（熊本市まちなかエリア）9月1日～30日の期間中、対象店舗でd払い決済すると、抽選で最大100％分ポイント還元される。特典は、1等が100％還元、2等が50％還元、3等が10％還元、4等が1％還元。還元上限は期間合計3万ポイントまで。