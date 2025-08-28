東京電力は、早期の再稼働を断念した柏崎刈羽原発7号機から核燃料を取り出すと発表しました。



東京電力は柏崎刈羽原発について、7号機の再稼働を優先する方針で準備を進めてきましたが、テロ対策施設の完成が10月の設置期限までに間に合わず早期の再稼働を断念。28日の会見で稲垣武之所長は、7号機に装填した872体の核燃料を取り出し、原子炉本体の試験使用を中止すると発表しました。

今後は、テロ対策施設の設置期限が2029年9月までとなっている6号機の再稼働に向けて注力する方針です。



■柏崎刈羽原発 稲垣武之所長

「6号機の健全性確認をしっかりと仕上げ万全な状態にしたうえで、その内容について県民の皆様のご理解を得たうえで6号機の再稼働を目指していきたい。」



これについて花角知事は－



■花角英世知事

「いずれにしても原子力発電所とどう県民が向き合っていくかという問題だと捉えているので、それが6号機であろうが、7号機であろうがあまり大きな違いはない。」



7号機の核燃料の取り出しは、10月21日から2週間ほどかけて実施される予定です。7号機はテロ対策施設が完成する少なくとも2029年までは再稼働が出来ない状況となります。