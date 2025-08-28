２７日、中国石油遼陽石化公司の工場敷地の一角。（遼陽＝新華社記者／楊珏）

【新華社遼陽8月28日】中国遼寧省遼陽市にある中国石油遼陽石化公司の工場敷地を歩くと、緑地帯が巡らされ、道端に木立や芝生が広がっており、庭園に足を踏み入れたように感じられる。遠くの工場棟群がなければ、大規模な石油化学企業の工場とは思えない。歴史ある石油化学企業は、具体的な行動によってグリーン（環境配慮型）発展の新たな章に入っている。

同社の責任者は「わが社が工場緑化を続けてきた成果だ」と語った。遼陽石化は近年、省エネルギーと低炭素化をグリーン転換の重要な足掛かりとし、基礎管理の強化、エネルギー源の制御、システム最適化、設備の効率向上、エネルギー管理・制御体制の構築と省エネの監視・診断などに重点的に取り組んできた。

着実な取り組みは大きな成果を上げた。同社のエネルギー消費量は減少し続けており、標準炭換算で2021年の232万2300トンから24年には203万7800トンとなった。エネルギー構造も継続的に改善され、原炭消費の比率は21年の39.7％から24年には30.8％に低下した。工場緑化がプロジェクト建設と同時進行している点は注目に値する。工場の緑化面積は敷地全体の4割に当たる37万平方メートルに上り、工業生産と環境の調和、共存を実現している。（記者/楊珏）

