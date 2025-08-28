日本ラグビー協会は２８日、「パシフィックネーションズカップ２０２５」でカナダ戦（３０日、ユアスタ）に臨む日本代表の登録メンバーを発表した。７月のウェールズ戦で主将を務めたＦＷリーチ・マイケル（ＢＬ東京）が不在の中、新主将にはロックのワーナー・ディアンズ（ＢＬ東京）がゲーム主将として登録。この日オンライン会見したディアンズは「キャプテンをやるのは人生で初めて。自分の成長とキャリアにとって大きなステップ」と、腕をまくった。

カナダ戦は欠場するフッカー原田衛との共同主将。エディー・ジョーンズ・ヘッドコーチ（ＨＣ）によれば、２人はリーチからの推薦だった。「日本代表の将来像について話した時、次に誰がリーダーを担うのか、という話になった時に、ワーナーと原田が非常にポテンシャルが高いという話があった」。ＨＣは、Ｗ杯２大会で主将を務めた３６歳の意見を尊重。ＢＬ東京ではチームを２連覇に導いたリーダーシップを近くで見てきた２人も「リーチさんはロールモデル。チームの模範となるような言動を参考にしている（原田）」。「リーチさんはパフォーマンスでチームを引っ張るスタイル。自分も普段は喋らない人なので、プレーで引っ張りたい（ディアンズ）」と語った。

国内でのカナダ戦からＰＮＣが幕を開け、渡米後にアメリカ戦、決勝トーナメントと進んでいく。１９年以来となる優勝を目指す日本。ゲーム主将を務めるディアンズは「特にオンザフィールドでフィジカルを意識、最初の２０分で速いプレーをして、その後どう戦うかはリーダー陣で話をして。フィジカルにいきたい」と、気持ちを高めた。