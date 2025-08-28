大和市役所（資料写真）

神奈川県大和市がかつてない財政危機にひんしている。市側が２８日、市議会に提出した２０２４年度一般会計決算で経常収支比率が１０１・５％となり、市政史上初めて１００％を超えて実質的な赤字に陥ったことが明らかになった。急激な物価高騰や人件費の上昇が主な要因だが、前市長時代に相次いで新設した大型公共施設の後年度負担も響いている。古谷田力市長は「抜本的、構造的な改革が必要」と述べ、中長期の財政再建プランを年内に策定する考えを示した。

経常収支比率とは市税などの収入に対し、職員給与や市民サービスなどにかかる費用がどのくらい占めているかを表す財政指標。１００％に近づくほど自治体の台所事情が苦しい。

決算書によると、２４年度は貯金に当たる財政調整基金を３０億２千万円取り崩して充当した。２５年度の当初予算審議時、この３年間で同基金が半減する異例の状況を受けて市議会の最大会派「自民・新政クラブ」から市民に周知する「財政緊急事態宣言」の発出を求める声も上がった。

経常収支比率が１００％を超えるまでの過去５年間の推移はこうだ。２３年度９９・３％、２２年度９６・８％、２１年度９２・２％、２０年度９８％、１９年度９９・７％。赤字一歩手前のギリギリの行政運営が続いていたことが分かる。