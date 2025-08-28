中国の抗日戦争中、孤児たちを守り抜いたイギリス人女性
【新華社晋城8月28日】中国山西省晋城市陽城県の東部に位置する東関村は古くから交通の要衝だった。英国人女性、グラディス・エイルワードは1930年10月、キリスト教の教えを広めるために同村を訪れ、宿泊施設「六福客桟」を開いた。以来10年間、孤児を引き取り難民を救済するなど善行を重ねた。80年以上を経た今も、陽城県にはエイルワードが暮らした屋敷がそのまま残っている。
「陽城県志」によると、35年の黄河の氾濫や38年の日本軍侵入により、県内では路頭に迷う子どもが増加。エイルワードは孤児を救済し、引き取った。40年3月、戦争が激しさを増すと、子どもたちを安全な場所に避難させるために、4歳から十数歳の孤児100人余りを連れて、西安近郊の扶風県を目指した。中条山を越え黄河を渡り、険しい山々を進んだ。数々の困難を克服しながら20日余りかけて480キロを歩き抜き、孤児たちを目的地まで送り届けた。
今改めて「六福客桟」の旧跡を訪ねると、当時の客桟は日本軍の爆撃で営業を停止し、跡地には2009年に居住区が建設されていた。しかし客桟の塀と教会は残されている。
「陽城県志」の編集責任者、王家勝（おう・かしょう）さんによると、エイルワードの功績は欧米の一世代に影響を与えた。21世紀に入ってもなお海外の多くの友人が陽城を訪れ、「六福客桟」跡を探しエイルワードをしのんでいる。（記者/呂夢蒅、王皓）