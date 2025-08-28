ÅðÉÊ²òÂÎ¡¦ÊÝ´É¤Ê¤É¹Ô¤¦¡È¥ä¡¼¥É¡É¤ËÅðÆñ¥×¥ê¥¦¥¹ÊÝ´É¤« ¥Ñ¥¥¹¥¿¥ó¹ñÀÒ¤Î¿Æ»Ò¤òÂáÊá¡¡·Ð±Ä¤¹¤ëÃæ¸Å¼«Æ°¼ÖÈÎÇä¶È¤Î²ñ¼ÒÉßÃÏÆâ¡¡¤Ä¤¯¤Ð»Ô
ÅðÉÊ¤Î²òÂÎ¤Ê¤É¤ò¤¹¤ë¤¤¤ï¤æ¤ë¡È¥ä¡¼¥É¡É¤È¤ß¤é¤ì¤ë¾ì½ê¤ÇÅðÆñ¼Ö¤Î¥×¥ê¥¦¥¹¤òÊÝ´É¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢2¿Í¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Ä¤¯¤Ð»Ô¤ÎÃæ¸Å¼«Æ°¼ÖÈÎÇä¶È¤Î²ñ¼ÒÂåÉ½¤Ç¥Ñ¥¥¹¥¿¥ó¹ñÀÒ¤Î¥¤¥·¥Æ¥£¥¢¡¼¥¯¡¦¥â¥Ï¥Þ¥ÉÍÆµ¿¼Ô¡Ê61¡Ë¤È¡¢¤³¤Î²ñ¼Ò¤Ë¶Ð¤á¤ëÂ©»Ò¤Î¥«¡¼¥ó¡¦¥½¥Õ¥£¥¢¥óÍÆµ¿¼Ô¡Ê24¡Ë¤Ç¤¹¡£
¥â¥Ï¥Þ¥ÉÍÆµ¿¼Ô¤é¤ÏµîÇ¯11·î¤«¤éº£Ç¯6·î¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¤Ä¤¯¤Ð»Ô¤Ë¤¢¤ë¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î²ñ¼Ò¤ÎÉßÃÏÆâ¤Ë¥×¥ê¥¦¥¹1Âæ¤òÅðÉÊ¤ÈÃÎ¤ê¤Ê¤¬¤éÊÝ´É¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÅðÆñ¼Ö¤ÏµîÇ¯9·î¤Ë¤Ä¤¯¤Ð»Ô¤ÎÃó¼Ö¾ì¤«¤éÅð¤Þ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¼Ö¤òÅð¤ó¤À¿ÍÊª¤Ï¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
2¿Í¤Ï¡Ö»ä¤Ï´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢·Ù»¡¤Ï¤³¤Î¾ì½ê¤¬ÅðÉÊ¤Î²òÂÎ¤äÊÝ´É¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦¡È¥ä¡¼¥É¡É¤ÎÌò³ä¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤ß¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£