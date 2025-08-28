¡È¥¢¥¤¥ê¥¹¥Õ¡¼¥ºÈÎÇä¤Î¥Ñ¥Ã¥¯¤´ÈÓÌó20Ëü¿©¤ò¼«¼ç²ó¼ý¡É¥¢¥¤¥ê¥¹¥ª¡¼¥ä¥Þ¤¬È¯É½ ¡Ö³«Éõ¤·¤¿¤éÊÑ¿§¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤Î¿½¤·½Ð¤ÇÄ´ºº¡¡¤Õ¤¿¥Õ¥£¥ë¥à¤ÎÍÏÃå¶¯ÅÙÉÔÂ¤«
À¸³èÍÑÉÊÂç¼ê¤Î¥¢¥¤¥ê¥¹¥ª¡¼¥ä¥Þ¤Ï¡¢¥¢¥¤¥ê¥¹¥Õ¡¼¥º¤¬ÈÎÇä¤¹¤ë¥Ñ¥Ã¥¯¤´ÈÓ¤ª¤è¤½20Ëü¿©¤ò¼«¼ç²ó¼ý¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼«¼ç²ó¼ý¤ÎÂÐ¾Ý¤Ï¡ÖÄã²¹À½Ë¡ÊÆ¤Î¤ª¤¤¤·¤¤¤´¤Ï¤ó ¹ñ»ºÊÆ100¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¡×(180g)¤È¡ÖÄã²¹À½Ë¡ÊÆ¤Î¤ª¤¤¤·¤¤¤´¤Ï¤ó ¹ñ»ºÊÆ100¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È10¿©¥Ñ¥Ã¥¯¡×¤Ç¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ20Ëü1760¿©Ê¬¤Ë¤Î¤Ü¤ê¤Þ¤¹¡£
µÒ¤«¤é¡Ö³«Éõ¤·¤¿¤éÊÑ¿§¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤Î¿½¤·½Ð¤¬¤¢¤ê¡¢Ä´ºº¤ò¿Ê¤á¤¿¤È¤³¤í¡¢¤Õ¤¿¥Õ¥£¥ë¥à¤ÎÍÏÃå¶¯ÅÙ¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤ÏÀ¾ÆüËÜ¤òÃæ¿´¤Ë½Ð²Ù¤µ¤ì¡¢¾ÞÌ£´ü¸Â¤¬2026Ç¯5·î¤Î¾¦ÉÊ¤ÇÂ¦ÌÌ¤Ë¡ÖBB+IO¡×¤Èµ¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡£
¥¢¥¤¥ê¥¹¥Õ¡¼¥º¤Ï¡¢¸½»þÅÀ¤Ç·ò¹¯Èï³²¤ÎÊó¹ð¤Ï¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
