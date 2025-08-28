上半身裸で角材で暴行…違法賭博の現場でトラブル　もみ合いがエスカレート　賭博捜査していた警察が検挙　韓国

公園に現れた、角材を手にした 上半身裸の男…。

韓国の違法賭博の現場で起きた金銭トラブルが、暴行事件に発展した。

もみ合いが徐々にエスカレート！

これは、韓国・済州の警察が公開した映像。

2025年6月、済州島の市場内にある公園で、韓国の伝統的なボードゲーム「ユンノリ」を使った 違法賭博が行われた。

この公園で常習的に違法賭博が行われているとの情報提供を受けた警察が、この日、現場を捜査。

白昼堂々と行われていた賭け金のやりとりを確認していた。

そうした中で、まさかのトラブルが発生。

賭博に負けたことで、現場で、もみ合いが始まり、徐々にエスカレート。

すると、1人の男が上着を半分脱いだ状態で、その場を離れる。

そして、再び現場に戻ってきた男は、上半身裸でズボンも脱ぎ、右手に角材を持っていた。

男は、角材を振りかぶるなどして威嚇。

その後、別の男性の頭を殴るなどした。

そのため、現場を捜査していた警察は暴行の疑いで2人、賭博の疑いで7人を検挙。

また、賭博の賭け金、約350万ウォン、日本円で約37万円を押収した。

警察によると、この公園での違法賭博についての通報は、ここ1年で100件以上よせられていて、警察は市役所などと協力し、取り締まりの強化を行っているという。

