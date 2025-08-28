【ムリ！義母に援助1万円】援助したい夫⇒小遣い捻出？副業？投資？全部NO＜第4話＞#4コマ母道場
もし「義母に毎月1万円の援助」を要求されたらどう感じますか？ 「払いたくない！」「1万円くらいなら助けてあげたい」……いろいろな意見があると思いますが、結局のところ答えは「義実家との関係」に集約されるのかもしれません。今回は余裕のない家計のなか、義姉からこの要求をされてしまったママが主人公です。
第4話 「たった」1万円？
【編集部コメント】
カオリさんの言い分はごもっともですね！ 「たった1万円」とヒロムさんは言いますが、1万円あればいろいろな使い道があります。お金持ちならまだしも、この状況での1万円の価値は、「たった」とは言えないでしょう。そうなるとヒロムさんが1万円をどこかから捻出するしかありません。しかしそもそもヒロムさんは副業禁止の会社勤め、その1万円を自分でどうにかする気はない様子。自分の母のことなのに、ちょっと人任せにしすぎかもしれません……ね？
原案・ママスタ 脚本・ふみまる 編集・みやび
