BAGEL & BAGEL秋限定♡紫いもと淡路島玉ねぎの新作ベーグル登場

BAGEL & BAGELから秋限定の新商品が登場♡ 鹿児島県産の紫いもを使った「紫いもとホワイトチョコレート」ベーグルは、ホクホク食感と上品な甘さが秋の訪れを感じさせます。また、淡路島産玉ねぎとフレッシュマッシュルームを使用した「シャンピニオンソースバーガー」は、クリーミーで濃厚な味わいが魅力。全国の店舗で期間限定販売され、秋のベーグルタイムを華やかに彩ります♪

秋限定♡紫いもとホワイトチョコベーグル

「紫いもとホワイトチョコレート」ベーグル（289円・税込）は、鹿児島県産紫いもを練り込んだホクホク生地に、ホワイトチョコを加えた秋らしいベーグル。

上品な甘さと鮮やかな紫色が特徴で、見た目も味わいも秋を満喫できます。販売期間は2025年9月3日（水）からなくなり次第終了、全国のBAGEL & BAGEL店舗で楽しめます。

淡路島玉ねぎのシャンピニオンソースバーガー

「淡路島玉ねぎのシャンピニオンソースバーガー」（737円・税込）は、じっくり炒めた玉ねぎとフレッシュマッシュルームを合わせ、フランス生まれのデュクセル風クリーミーソースで仕上げた秋限定バーガー。

濃厚チーズときのこの香りが口いっぱいに広がる、秋の贅沢な味わいです。販売期間は2025年9月3日（水）～10月28日（火）です。

秋のベーグルでほっこりティータイム

BAGEL & BAGELの秋限定商品は、紫いもの甘さとホワイトチョコの上品さが魅力のベーグルと、淡路島玉ねぎときのこを使った濃厚バーガーの2種類♡

期間限定で全国の店舗で楽しめ、秋のティータイムやランチにぴったりです。価格はベーグル289円、バーガー737円（税込）で、秋の味覚を手軽に味わえる絶品メニューです♪