【ふわふわ】サンリオキャラがお友達になりきった「きぐるみ〜ず サンリオキャラクターズ」が可愛すぎる!「クロミちゃん可愛すぎんか」「なんじゃこのかわいいキャラ達は…」と話題に
バンダイから8月25日、ふわふわフロッキー素材の「きぐるみ〜ず サンリオキャラクターズ」が登場。着ぐるみを着たキャラクターたちが、とってもキュートなんです!
「きぐるみ〜ず サンリオキャラクターズ」
なかよしなお友だちの着ぐるみを着たキャラクターたち、可愛すぎませんか⁉ 見ているだけで癒されます!
しかも、着ぐるみはふわふわなフロッキー素材。ずーっと抱きしめていたくなっちゃう触り心地になっているのだとか。SNSで紹介されると、「メロクロかわよ」「クロミちゃん可愛すぎんか」「キキララめちゃくちゃ可愛い欲しい」「なんじゃこのかわいいキャラ達は…」と話題に。
ラインアップは、「ハローキティ」「ポチャッコ」「マイメロディ」「クロミ」「キキ(リトルツインスターズ)」「ララ(リトルツインスターズ)」の全6種。いずれも、ソーダ味のガムが1個付いて、価格は539円です。ゲットしたい方は、お菓子売り場で探してみてくださいね。
バンダイから「きぐるみ〜ず サンリオキャラクターズ」（全6種･ガム1個入り）が登場☆お友だちになりきったキャラクターたちがとってもかわいい♡着ぐるみ部分はふわふわのフロッキー素材だよ！8/25（月）〜全国のお菓子売り場などで発売★ぜひGETしてね♪https://t.co/FQolERRPV2 pic.twitter.com/KH26twQXop- サンリオ (@sanrio_news) August 22, 2025
トレンド報告:會田理沙子(マイナビ学生の窓口)
編集:マイナビニュース ホビー編集部
「きぐるみ〜ず サンリオキャラクターズ」
なかよしなお友だちの着ぐるみを着たキャラクターたち、可愛すぎませんか⁉ 見ているだけで癒されます!
しかも、着ぐるみはふわふわなフロッキー素材。ずーっと抱きしめていたくなっちゃう触り心地になっているのだとか。SNSで紹介されると、「メロクロかわよ」「クロミちゃん可愛すぎんか」「キキララめちゃくちゃ可愛い欲しい」「なんじゃこのかわいいキャラ達は…」と話題に。
バンダイから「きぐるみ〜ず サンリオキャラクターズ」（全6種･ガム1個入り）が登場☆お友だちになりきったキャラクターたちがとってもかわいい♡着ぐるみ部分はふわふわのフロッキー素材だよ！8/25（月）〜全国のお菓子売り場などで発売★ぜひGETしてね♪https://t.co/FQolERRPV2 pic.twitter.com/KH26twQXop- サンリオ (@sanrio_news) August 22, 2025
トレンド報告:會田理沙子(マイナビ学生の窓口)
編集:マイナビニュース ホビー編集部