¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤ÇÌîµå²òÀâ¼Ô¤Î¸Þ½½ÍòÎ¼ÂÀ»á¤¬¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø¥¤¥¬¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë ¡Á¸Þ½½ÍòÎ¼ÂÀ¤Î¿ÍÀ¸¤ÏÎ¹¤À¡Á¡Ù¤Ç18Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿Æ°²è¡Ö¡Úµ¿Ìä¤ÈÄó¸À¡Ûº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤Î¥Þ¥¤¥Ê¡¼Éüµ¢ÅÐÈÄ¤ò¸«¤Æ´¶¤¸¤¿°ãÏÂ´¶¡£Éü³è¤È¿Ê²½¤ËÉ¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¸Þ½½Íò¤â»ý¤Ã¤Æ¤¿¡û¡û¡û¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê°ìÂò!¡×¤Ë½Ð±é¡£Éüµ¢ÅÐÈÄ¤ò½ª¤¨¤¿º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤¬¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼«¿È¤ÎËÜ²»¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¸Þ½½ÍòÎ¼ÂÀ»á
¡û¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÌ¥ÎÏÅª¤Ê¿¿¤ÃÄ¾¤°¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×
º£·î15Æü¡¢¥Þ¥¤¥Ê¡¼Àï¤Ç97Æü¤Ö¤ê¤ÎÅÐÈÄ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿º´¡¹ÌÚ¡£¸Þ½½Íò»á¤Ï¡ÖËÜ¿Í¤¬»î¹ç¸å¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢¡¡¥Ä¡¼¥·¡¼¥à¤Ç¿Ä¤ò³°¤·¤Æ¡¢¥´¥í¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¤ÇÂÇ¤Á¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥Õ¥©¡¼¥¯¥Ü¡¼¥ë¤Ç¶õ¿¶¤ê¤ò¼è¤ì¤¿¤³¤È¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¨¤ì¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤¿¤À¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ç¶õ¿¶¤ê¤¬¼è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È»ØÅ¦¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¸Þ½½Íò»á¤Ï¡Öº´¡¹ÌÚÅê¼ê¤¬º£¸å¡¢¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤«¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Êý¸þÀ¤¬¤¤¤í¤¤¤í»ÞÊ¬¤«¤ì¤·¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¦¤ó¤À¤±¤É¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê(º´¡¹ÌÚÅê¼ê¤¬»ý¤Ä)Ì¥ÎÏÅª¤Ê¿¿¤ÃÄ¾¤°¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¡¢ËÍ¤Ï»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈËÜ²»¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¸Þ½½Íò»á¤Ï¡Ö¤½¤³¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥Õ¥©¡¼¥¯¡¢¥¹¥é¥¤¥À¡¼¡¢¥·¥ó¥«¡¼¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¥«¡¼¥Ö¤È¤«(¤¬À¸¤«¤µ¤ì¤ë)¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤¬¤Á¤ã¤ó¤È·è¤Þ¤é¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬Æñ¤·¤¤¤«¤é¥·¥ó¥«¡¼¤È¤«¥Ä¡¼¥·¡¼¥à·Ï¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¤È¡¢º´¡¹ÌÚÅê¼ê¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡×¤È²òÀâ¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¤É¤Á¤é¤¬Àµ²ò¤«¤ÏÀµÄ¾¸À¤¤ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢¤Þ¤ÀÇ¯Îð¤â¼ã¤¤¤·¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ë¤Ï¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È¡¢ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¥·¥ó¥«¡¼¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ã¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¤½¤³¤Î³ä¹ç¤òº£¤«¤éÁý¤ä¤¹¤Î¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¡¢¼ä¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤È¤³¤Ü¤·¤Ä¤Ä¡¢¡ÖËÜ¿Í¤¬¡¢ÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¤½¤ì¤¬É¬Í×¤Ã¤Æ´¶¤¸¤ë¤Ê¤é¡¢¤½¤ì¤Ï»ÅÊý¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤É¤³¤«¤Ç¼´¤È¤Ê¤ë¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¸«¤Ä¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
¸Þ½½ÍòÎ¼ÂÀ»á¤Ï¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¥¹¥ï¥í¡¼¥º¤ä¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥á¥Ã¥Ä¡¢Ê¡²¬¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥Û¡¼¥¯¥¹¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¤¿¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¡£ºÇÂ®158¥¥í¤ò¸Ø¤ë¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤òÉð´ï¤Ë¥ê¥ê¡¼¥Õ¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¡¢ÆüÊÆÄÌ»»900»î¹ç°Ê¾å¤ËÅÐÈÄ¡£µå³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥ê¥ê¡¼¥ÕÅê¼ê¤È¤·¤ÆÌ¾¤ò¹ï¤ó¤À¡£
