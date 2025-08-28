昭和35年に誕生 おきあがり人形「ポロンちゃん」が65周年記念ソフビとして帰ってきた！

1960年（昭和35年）に誕生した懐かしのおきあがり人形「ポロンちゃん」が、「ポロンちゃん65周年記念ソフビ」として復活します。

本商品は、「ポロンちゃん第二の人生プロジェクト」の第三弾として登場するもので、限定650個発売されます。65周年という節目に“ポロンちゃんの原点と未来”を象徴する存在として企画されました。

ポロンちゃん 65周年記念ソフビ（限定版）

記念ソフビは、ポロンちゃんが再び多くの人々に寄り添い、世代を超えて語り継がれる存在になってほしいという願いが込められた一品。発売当初の色味とパッケージ形態を忠実に再現しながら現代に合うデザインへと昇華した特別なアイテムとなります。

また、記念ソフビと共に「おきあがりポロンちゃん チャーム」も発売されます。

ポロンちゃんチャーム

「ポロンちゃん65周年記念ソフビ（限定版）」および「おきあがりポロンちゃん チャーム」は、2025年9月15日に発売。なお、8月28日（木）から31日（日）に、東京ビッグサイト（西１〜４ホール）にて開催中の、日本最大級の玩具イベント「東京おもちゃショー」で、65周年記念ソフビの初お披露目を行うとともに、会場限定100個を先行販売されます。

ポロンちゃん65周年記念ソフビ（限定版）