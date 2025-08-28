Î¥º§¤«¤é11Ç¯¡Ä¡Öµå³¦¤ÎÈÖÄ¹¡×58ºÐÃÂÀ¸Æüà²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥Èá¡Ö2ÅÙ¤ÈÎ¢ÀÚ¤Ã¤¿¤é¤¢¤«¤ó¤è¡×¡Ö¹¬¤»¼Ô¤Ç¤¹¤Í¡×
4¿Í¤È¤â¾Ð´é¡ª
¡¡¡Öµå³¦¤ÎÈÖÄ¹¡×¤Î°¦¾Î¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÀ¶¸¶ÏÂÇî¤µ¤ó¤Î58ºÐ¤ò½Ë¤¦ÃÂÀ¸Æü¥±¡¼¥¤¬¹¬¤»¤Ë°î¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖHappy Birthday to Apatchi¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥×¥ì¡¼¥È¤Ëà58á¤Î¿ô»ú¤Î¥í¥¦¥½¥¯¡¢¾Ð´é¤Î²ÈÂ²¼Ì¿¿¤¬¾þ¤é¤ì¤¿¥±¡¼¥¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢À¶¸¶¤µ¤ó¤ÎÄ¹ÃË¤Ç¡¢·ÄØæµÁ½ÎÂç³ØÌîµåÉô¤Ç³èÌö¤·¤¿Àµ¸ã¤µ¤ó¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¥¢¥Ñ¥Ã¥ÁÀ¶¥Ñ¥Ñ¤µ¤ó ¤ªÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÁÇÅ¨¤À¤Ê¡×¡ÖÀ¶¸¶²È¤ÎÊì¤Á¤ã¤ó¤¬¡¢1¿Í1¿Í¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¼é¸î¿À¤Ë¤ª¤â¤¨¤Þ¤¹¡×¡ÖÀ¶¸¶ÏÂÇî¤µ¤ó¤Ï²á¤Á¤ò¤ª¤«¤·¤¿¤¬±üÍÍ¤ò¸«¤ëÌÜ¤À¤±¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö´é¤Ä¤¤â²º¤ä¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¡ÖÉã¿Æ¹§¹Ô¤ÊÂ©»Ò¤µ¤ó¤¿¤Á¤ÇÀ¶¸¶¤µ¤ó¤Ï¹¬¤»¼Ô¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¤¤¤¤±ü¤µ¤ó¤À¤è¡×¡Ö2ÅÙ¤ÈÎ¢ÀÚ¤Ã¤¿¤é¤¢¤«¤ó¤è¡£ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡À¶¸¶¤µ¤ó¤Ï2000Ç¯¤Ë¥â¥Ç¥ë¤Î°¡´õ¤È·ëº§¤·¤¿¤¬¡¢14Ç¯¤ËÎ¥º§¡£°¡´õ¤¬¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤È¤·¤ÆÀµ¸ã¤µ¤ó¤È¼¡ÃË¤Î¾¡»ù¤µ¤ó¤ò°é¤Æ¤¿¡£