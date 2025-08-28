◆男子ゴルフ「Sansan・KBCオーガスタ」第1日（28日・福岡県芥屋GC＝7293ヤード、パー72）、賞金総額1億円、優勝賞金2千万円、出場144選手＝アマ6、晴れ、気温31・0度、北西の風1・5メートル

ツアー未勝利の24歳、出利葉太一郎（福岡市出身）が首位と2打差の3位タイで好スタートした。1イーグル、6バーディー、2ボギーで6アンダーの66をマーク。7番（パー4）のイーグルは残り135ヤードからの第2打がカップに吸い込まれて「ラッキーだった」とほほ笑んだ。

同市の沖学園高から日大を経て今季がツアー参戦2年目。開幕戦の東建ホームメイト・カップでは第3ラウンドで人生初のアルバトロスを達成した。前週のISPSハンダ夏の決戦トーナメントでは第2ラウンドで首位と1打差の2位に並ぶも、最終日に崩れて42位タイ。「めちゃくちゃ悔しかった」と、今大会での雪辱を期している。

この大会は幼いころから観戦に来ていたといい、中学2年時の2015年には前身の「RIZAP・KBCオーガスタ」にアマチュアで初出場を果たした。現在は会場の芥屋GCと施設の利用契約を結び、月に1、2回の頻度で練習を重ねている。「（普段とは）グリーンの速さや硬さ、ラフの長さも全然違うが、怖さや難しさを考えずにピンを真っすぐ狙っていこう」と、第1ラウンドは果敢に攻めてスコアを伸ばした。

この日は家族や地元の支援者らがプレーを後押してくれた。故郷でのツアー初優勝に向けて、出利葉は「明日も緊張すると思うが、アグレッシブに、びびらずにドライバーを握って挑みたい」と意気込んだ。

◆出利葉太一郎（いでりは・たいちろう） 2001年5月12日生まれ、24歳。福岡市出身。父に勧められて小学2年でゴルフを始めた。沖学園高3年時の19年などに九州アマチュア選手権を3度制覇。20年に日大に進学し、21年の日本アマ選手権で2位。23年11月にプロ転向。ルーキーイヤーの昨年はツアー10試合に出場した。ドライバーの平均飛距離は300ヤード。得意なクラブはウエッジとパター。180センチ、90キロ。