ÇìÉã¤Ï¥µ¥ó¥É°ËÃ£¡Ä22ºÐ¿Íµ¤À¼Í¥¤ÎÀå¤Ú¤í¥·¥ç¥Ã¥È¤ËµÓ¸÷¡ª¡Ö²Ä°¦¤¤»Ò¤¸¤ã¤Í¤§¤«¡×¡ÖÅöÁ³¤Ê¤¬¤é¤Þ¤Ã¤¿¤¯»÷¤Æ¤Ê¤¤¡×
À©Éþ¤Ç¥Ú¥í¥Ã¡Ö¤¢¤¢¤¢¤¢!!!Àå¤Ú¤í!!!¤â¤¦¡Ä²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡Ä¡Ä¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¢¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó°ËÃ£¤ß¤¤ª(50)¤ÎÌÅ¤Ç¡¢22ºÐ¿Íµ¤À¼Í¥¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¢¥Ë¥á¡Ö¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼!!¡×¤Î¼ç¿Í¸ø¡Öß§Ã«¤«¤Î¤ó¡×¤ÎÀ¼Í¥¤òÌ³¤á¤ë°ËÃ£¤µ¤æ¤ê(22)¤Ï¡Ö¡Ø3rd¥¢¥ë¥Ð¥à Aspire¡ÙÈ¯ÇäµÇ°¤ªÅÏ¤·²ñ¡¢¤´»²²Ã¤½¤·¤Æ¤´±þÊç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ß¤Ê¤µ¤óËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¤Þ¤¿¿§¤ó¤Ê½ê¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤Ë ²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç´èÄ¥¤ë¤Í¡×¤ÈX¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢ß§Ã«¤«¤Î¤ó¤Î¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¤ò¼ê¤ËÀå¤ò¤Ú¤í¤Ã¤È½Ð¤·¤¿¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡SNS¤Ç¤Ï¡Ö²Ä°¦¤¤»Ò¤¸¤ã¤Í¤§¤«¡×¡Ö¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó°ËÃ£¤ÎÌÅ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÅöÁ³¤Ê¤¬¤é¤Þ¤Ã¤¿¤¯»÷¤Æ¤Ê¤¤¾Ð¡×¡Ö¤¢¤¢¤¢¤¢!!!Àå¤Ú¤í!!!¤â¤¦¡Ä²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡Ä¡Ä¡×¡Ö²ÆÀ©Éþ¤Û¤ó¤È¤Ë²Ä°¦¤«¤Ã¤¿¡Á¡×¡Ö¤Ê¤ó¤ÇÀå¤À¤·¤Æ¤ó¤Î¡¼¡¼!! ¤«¤ï¤¤¤¤¤«!¡×¡ÖÀå¥Ú¥í¤«¤ï¤Á¤¤¡×¡Ö¤Û¤ó¤Þ¤Ë¡¢¡¢¥Ó¥¸¥åºÇ¹â¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£