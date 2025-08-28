バンド「フィッシュマンズ」が28日、公式SNSを更新。ベースの柏原譲が体調不良のため医療機関を受診したところ、長期的な治療・療養が必要との診断を受けたことを報告した。治療に専念することが伝えられ、当面の間は活動を休止することになる。

バンドのSNSで「このたび、ベースの柏原譲が体調不良のため医療機関を受診したところ、長期的な治療・療養が必要との診断を受けました」と伝えられた。

「メンバー・スタッフ一同で協議を重ね、現在予定しているライブの中止も検討いたしましたが、本人の「ぜひ開催してほしい」との強い希望があり、代役を迎えて予定通りライブを実施することを決定いたしました。出演を楽しみにされていた皆さまには、ご迷惑とご心配をおかけしますこと、心よりお詫び申し上げます」とし、「決定しております以下ライブにつきましては、クラムボンのミトさんに参加いただき、メンバー・スタッフ一丸となって準備を進め、フィッシュマンズの音楽を全力でお届けしてまいります。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げますとともに、変わらぬご声援をいただけましたら幸いです」と報告した。

続けて「柏原譲は、元気な姿で皆さまの前に戻れるよう治療に専念してまいります。しばしお待ちいただけましたら幸いです」と呼びかけた。

フィッシュマンズは1987年に佐藤伸治さん、小嶋謙介、茂木欣一3人で結成。88年に柏原譲、90年にハカセが加入し、5人体制となった。99年に佐藤さんが急逝し、バンドは活動休止。2005年に再始動していた。