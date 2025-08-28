感染症情報です。県内の「リンゴ病」の患者数は１７７人で前の週より１１４人増加し、２０週連続の警報レベルとなっています。

【写真を見る】「リンゴ病」「新型コロナウイルス」感染者数はともに増加 基本的な感染対策を（山形）

また、新型コロナウイルスの患者数も５週連続で増加していて県が注意を呼びかけています。

県衛生研究所によりますと、今月１８日から２４日までに県内２６の小児科定点医療機関から報告があった「伝染性紅斑」いわゆる「リンゴ病」の患者数は、前の週より１１４人増加し１７７人でした。

１定点あたりの患者数は６．８１人です。

リンゴ病の患者数の増加は３週ぶりで、警報レベルは２０週連続で続いています。

保健所別では、庄内で６２人、村山で４３人、山形市で３８人、置賜で２５人などとなっていて、県内すべての保健所管内で警報レベルが続いています。

また、県内３９の定点医療機関から報告があった新型コロナの感染者は３４４人で、前の週より１３５人増加しています。

一定点医療機関あたりでは８．８２人となっていて、５週連続の増加です。

保健所別では、村山で１００人、庄内で９４人、最上で５４人などとなっていて県内すべての保健所管内で患者数が増加しています。

県衛生研究所によりますと、この患者数は、去年の同じ時期と比べると少ないものの、今年に入ってからは一番多く、注意が必要だということです。

県は換気や手洗い、適切なマスクの着用など基本的な感染対策を呼びかけています。