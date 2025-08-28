中村江里子アナ、パリからミラノへの移住予定を告白 新居アパート公開「びっくり」「広そう」
【モデルプレス＝2025/08/28】フリーアナウンサーでフランス・パリ在住の中村江里子が28日、自身のInstagramを更新。9月からの1年間、家族でミラノに移住することを報告し、新居の様子を公開した。
【写真】中村江里子アナ、イケメン夫とラブラブ密着
中村は「9月から1年、夫、次女そしてわたしの3人はミラノの住人になります」とコメントし、夫と日帰りでミラノを訪れてアパートの様子を確認してきたことを明かした。荷物が並ぶ新居の室内写真も公開し、「長女と息子は9月から日本です」といったことから家族の新たなチャレンジのスタートだと語っている。
この投稿に、ファンからは「新しい挑戦」「広そうで素敵」「びっくり」「頑張って」「素敵な決断」などのコメントが寄せられている。
中村アナは1999年、フジテレビを退社しフリーアナウンサーに転身。2001年にフランス人実業家のシャルル・エドゥアール・バルト氏と結婚し、パリに在住。1男2女の母親として、仲睦まじく生活する様子を日々アップしている。（modelpress編集部）
◆中村江里子、ミラノ移住と新居を報告
