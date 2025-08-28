秋元真夏、畳に寝そべり美脚全開 ミニ丈ルームウェア姿に「色っぽい」「ドキッとした」とファン悶絶
【モデルプレス＝2025/08/28】元乃木坂46の秋元真夏が28日、自身のInstagramを更新。ミニ丈のルームウェア姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】秋元真夏、美脚＆胸元のぞくルームウェア姿
秋元は「畳落ち着く〜」とつづり、フォトブック「淡淡」（幻冬舎）のオフショットを公開。グレーのキャミソールにショートパンツ、ハイソックスを合わせたルームウェア姿で畳に寝そべり、美しい脚を大胆に披露している。
この投稿に、ファンからは「色っぽい」「ドキッとした」「可愛すぎる」「美脚すぎる」「スタイル抜群」「天使みたい」と悶絶の声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
