日米合意を受けて、長崎市で開かれました。

アメリカの関税政策、いわゆる「トランプ関税」の影響などについての意見交換会が行われ、古賀 友一郎経済産業副大臣も出席しました。

意見交換会は アメリカの関税措置について先月、日米が合意したことを受け、閣僚らが全国各地に出向いて行っています。

28日に県庁で行われた会には、国や県、県内の企業、経済団体などから14人が出席。

トランプ関税について、現状は大きな影響はないものの、今後影響が予想されるとして国の支援を求める声が上がりました。

（ウラノ 小林 正樹 副社長）

「各種補助金や助成金、税制優遇措置といった支援策について、事業者目線でもう少しわかりやすく、活用しやすい制度の構築や周知方法の工夫をお願いできれば」

（県中小企業団体 中央会 石丸 忠重 会長）

「情報がいかに正しく早くもらえるか。それによってそれぞれの企業が対策を見ていく。ぜひ地方への現況の情報伝達をお願いしたい」

（古賀 経済産業副大臣）

「日米交渉の中で出てきた、我が国の造船を復活させていくというのも大きなポイント。安全保障の根幹に関わる問題だと。こういった部分をてこにして、“造船業復活” を図っていくべき」

古賀副大臣は、日米交渉の中で両国が協力を深める分野として挙げられたことに触れ、県の基幹産業である造船業復活のきっかけにしたいと期待感を示しました。