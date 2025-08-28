NiziUリマの母・中林美和「子供たちが大好き」手作り春巻きレシピ公開「形が綺麗すぎる」「美味しそう」の声
【モデルプレス＝2025/08/28】9人組ガールズグループ・NiziU（ニジュー）のRIMA（リマ）の母でモデルの中林美和が8月28日、自身のInstagramを更新。手作り春巻きのレシピを紹介し、話題を呼んでいる。
【写真】NiziUリマの母「子供たちが大好き」手作り春巻き
中林は「鶏ささみの大葉とチーズ、大葉と梅肉の春巻き」と料理名を紹介し、「昔私のお料理本にも載せた、簡単で美味しい子供たちが大好きなメニューです」と明かした。「パクパク食べてくれる姿はやっぱり嬉しいよね」と材料から作り方、ポイントまで詳細なレシピとともに完成した春巻きと調理中の様子を載せている。
この投稿に、ファンからは「美味しそう」「レシピありがたい」「愛情たっぷり」「作ってみたい」「お料理上手」「形が綺麗すぎる」といったコメントが寄せられている。
中林はヒップホップ歌手のZeebraと2002年に結婚し、同年12月に長女、2004年3月に次女が誕生。2020年11月に離婚している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】NiziUリマの母「子供たちが大好き」手作り春巻き
◆中林美和、手作り春巻きレシピ詳細公開
中林は「鶏ささみの大葉とチーズ、大葉と梅肉の春巻き」と料理名を紹介し、「昔私のお料理本にも載せた、簡単で美味しい子供たちが大好きなメニューです」と明かした。「パクパク食べてくれる姿はやっぱり嬉しいよね」と材料から作り方、ポイントまで詳細なレシピとともに完成した春巻きと調理中の様子を載せている。
この投稿に、ファンからは「美味しそう」「レシピありがたい」「愛情たっぷり」「作ってみたい」「お料理上手」「形が綺麗すぎる」といったコメントが寄せられている。
中林はヒップホップ歌手のZeebraと2002年に結婚し、同年12月に長女、2004年3月に次女が誕生。2020年11月に離婚している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】